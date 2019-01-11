Генконсульство Самоа в Сиднее эвакуировали из-за опасной посылки

11 января 2019 07:34 (UTC+04:00)

Персонал генерального консульства Самоа в Сиднее был эвакуирован службой спасения штата после сообщения о подозрительном пакете, доставленном в дипломатическое представительство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщает телеканал SBS.

По данным телеканала, полиция штата Новый Южный Уэльс получила сигнал о подозрительном пакете на территории консульства около 10:00. В ходе операции по обезвреживанию посылки персонал дипмиссии был эвакуирован, а пакет передан в федеральную полицию Австралии для дальнейших следственных действий.

По всей вероятности, данный пакет был отправлен Савасом Аваном в ходе совершенной им массовой рассылки посылок с асбестовым порошком в дипмиссии 17 государств 7-9 января. Тогда, по данным полиции, мужчина отправил не менее 25 пакетов с веществом, позднее идентифицированным как асбестовый порошок, в диппредставительства ряда стран, расположенные в Сиднее, Мельбурне и Канберре.

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