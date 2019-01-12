СМИ: Вьетнам рассматривается как приоритетное место для нового саммита КНДР и США

12 января 2019 13:49 (UTC+04:00)

Вьетнам является приоритетным местом для проведения второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее версии, "наряду с Вьетнамом в числе приоритетных площадок для саммита рассматривается также Таиланд, который имеет дипломатические отношения и с Пхеньяном, и с Вашингтоном". "В Таиланде есть несколько мест, где могла бы пройти встреча - Бангкок, остров Пхукет, а также курортный город Хуахин. Но главная проблема заключается в том, что в стране запланированы всеобщие парламентские выборы, которые власти обещали провести не позднее марта", уточняет The Straits Times.

Поэтому "наиболее вероятным местом остается Вьетнам". Более того, как пишет газета, "власти этой страны уже предложили провести встречу в городе Дананг, где в 2017 году состоялся саммит АТЭС", участие в котором приняли лидеры многих стран, в том числе Трамп. "Одним из главных преимуществ этого места является возможность обеспечить высокий уровень безопасности", что имеет ключевое значение для северокорейской стороны, пишет издание.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря 2018 года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые США рассматривают возможность отправки в дальний космос зонда на 145 млрд км
США 14:56
Бюджетный кризис в США стал самым длинным в истории
США 13:11
WSJ: США направили десантный корабль с морпехами для поддержки вывода войск из Сирии
США 10:52
На территории американского посольства в Праге произошел пожар - СМИ
США 01:56
Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году
США 11 января 22:39
Помпео призвал Россию к более активному сотрудничеству в Сирии
США 11 января 21:59
Лента новостей
Текущий год станет успешным для развития транспортной сферы в Азербайджане - эксперт
Бизнес 15:13
Спецпосланник ООН по Йемену заявил о прогрессе в урегулировании конфликта
Арабские страны 15:00
В Гяндже будет создан резервный DATA-центр
ИКТ 14:56
В воскресенье вечером в Баку возможны дожди
Общество 14:56
Правительство России расширило границы ТОР на Чукотке
Россия 14:56
Ученые США рассматривают возможность отправки в дальний космос зонда на 145 млрд км
США 14:56
Премьер и глава МВД Франции прибыли на место взрыва в Париже
Европа 14:50
Благодаря политике Президента Ильхама Алиева в Азербайджане полностью обеспечена стабильность, вырос международный имидж страны - эксперт
Политика 14:12
Хикмет Гаджиев: Власти Армении должны готовить свой народ к миру с соседними государствами (ВИДЕО)
Политика 14:05