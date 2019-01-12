СМИ: Вьетнам рассматривается как приоритетное место для нового саммита КНДР и США

Вьетнам является приоритетным местом для проведения второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее версии, "наряду с Вьетнамом в числе приоритетных площадок для саммита рассматривается также Таиланд, который имеет дипломатические отношения и с Пхеньяном, и с Вашингтоном". "В Таиланде есть несколько мест, где могла бы пройти встреча - Бангкок, остров Пхукет, а также курортный город Хуахин. Но главная проблема заключается в том, что в стране запланированы всеобщие парламентские выборы, которые власти обещали провести не позднее марта", уточняет The Straits Times.

Поэтому "наиболее вероятным местом остается Вьетнам". Более того, как пишет газета, "власти этой страны уже предложили провести встречу в городе Дананг, где в 2017 году состоялся саммит АТЭС", участие в котором приняли лидеры многих стран, в том числе Трамп. "Одним из главных преимуществ этого места является возможность обеспечить высокий уровень безопасности", что имеет ключевое значение для северокорейской стороны, пишет издание.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря 2018 года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

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