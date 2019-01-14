В Торонто в результате стрельбы ранен один человек - СМИ

14 января 2019 02:52 (UTC+04:00)

Один человек ранен в результате стрельбы в центре Торонто. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил канадский телеканал CTV.

Инцидент произошел около 16:40 по местному времени на пересечении улиц Кинг и Колборн. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия мужчину с серьезными огнестрельными ранениями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей. По предварительной информации, стрелок был не один.

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