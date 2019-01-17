Индия провела испытания первого ударного вертолета собственной разработки

Индия провела боевые испытания легкого ударного вертолета (LCH) собственной разработки, который успешно поразил движущуюся воздушную мишень на большой высоте, заявила в четверг корпорация-производитель военной машины Hindustan Aeronautics Limited, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Во время испытаний, которые состоялись недавно в штате Орисса ... пилот успешно провел тренировочную миссию и достиг успешного прямого попадания снаряда в воздушную цель, полностью ее уничтожив", - говорится в распространенном заявлении компании.

В корпорации отметили, что ни один из стоящих сегодня на вооружении индийской армии боевых вертолетов не обладает сопоставимыми тактико-техническими характеристиками. "Мы успешно завершили тесты на интеграцию всех оружейных систем, машина готова к дальнейшим эксплуатационным испытаниям", - указали в HAL.

Впервые о проекте создания легкого боевого вертолета индийского производства было объявлено в 2006 году. Эта боевая машина предназначена для поддержки с воздуха пехоты и борьбы с бронированной техникой противника, в том числе в горах. Длина вертолета составляет 15,8 метра, диаметр несущего винта - 13,3 метра. Его максимальная взлетная масса достигает 5,5 тонны. LHC способен развивать скорость до 330 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 550 километров.

Вертолет вооружен одной авиационной пушкой калибра 22 миллиметров, а также ракетами калибра 70 миллиметров, испытания которых были проведены в минувшем году. Сроки принятия машины на вооружение пока не уточняются. В общей сложности индийская армия заказала порядка 180 таких перспективных машин.

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