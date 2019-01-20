Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 71

По меньшей мере 71 человек стал жертвой взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Идальго. Об этом в субботу сообщил губернатор штата Омар Файяд, чьи слова приводит газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 66 погибших и 76 раненых.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод в пятницу вечером (утро субботы мск) в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Власти Кубы направили соболезнования народу Мексики и родственникам погибших в связи со случившимся. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила о готовности своей страны оказать всю необходимую поддержку мексиканскому правительству по преодолению последствий трагедии.

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