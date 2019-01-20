Действующий глава Афганистана выдвинул кандидатуру на выборы президента

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани зарегистрировался как кандидат на президентских выборах 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы в Афганистане назначены на 20 июля. Согласно графику Независимой избирательной комиссии, процесс регистрации кандидатов завершится 20 января.

"Для меня честь зарегистрировать свою кандидатуру вместе (в команде – ред.) с Амруллой Салехом и Сарваром Данишем на июльских выборах. Поскольку мы - команда государственных строителей, наше внимание будет и впредь сосредоточено на построении сильного, самостоятельного государства. В этих усилиях мы не поставим под угрозу легитимность государства, служащего нашему народу", - написал Гани в Twitter.

Амрулла Салех, около месяца занимавший должность министра внутренних дел Афганистана, в субботу покинул свой пост, чтобы выдвинуться в качестве премьер-министра в команде Гани. Сарвар Даниш занимает пост второго вице-президента страны.

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