Действующий глава Афганистана выдвинул кандидатуру на выборы президента

20 января 2019 15:32 (UTC+04:00)

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани зарегистрировался как кандидат на президентских выборах 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы в Афганистане назначены на 20 июля. Согласно графику Независимой избирательной комиссии, процесс регистрации кандидатов завершится 20 января.

"Для меня честь зарегистрировать свою кандидатуру вместе (в команде – ред.) с Амруллой Салехом и Сарваром Данишем на июльских выборах. Поскольку мы - команда государственных строителей, наше внимание будет и впредь сосредоточено на построении сильного, самостоятельного государства. В этих усилиях мы не поставим под угрозу легитимность государства, служащего нашему народу", - написал Гани в Twitter.

Амрулла Салех, около месяца занимавший должность министра внутренних дел Афганистана, в субботу покинул свой пост, чтобы выдвинуться в качестве премьер-министра в команде Гани. Сарвар Даниш занимает пост второго вице-президента страны.

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