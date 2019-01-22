Южная Корея не отказалась от поставок медикаментов в КНДР

22 января 2019 12:35 (UTC+04:00)

Южная Корея поставит КНДР противовирусные препараты после решения процедурных вопросов. Так южнокорейский чиновник прокомментировал задержку поставок лекарств Пхеньяну, передает Trend со сслылкой на ТАСС.

"Особых проблем нет. После решения процедурных вопросов мы доставим лекарства", - приводит во вторник агентство Yonhap заявление представителя министерства объединения. Сеул делает все возможное для доставки противовирусных препаратов в КНДР в кратчайшие сроки, добавил он. Чиновник не стал связывать задержку поставок лекарств с действующими международными санкциями против Пхеньяна.

В декабре прошлого года Южная Корея и США обещали отправить 200 тыс. доз противовирусного препарата Tamiflu в КНДР в рамках гуманитарной помощи, чтобы способствовать ускорению денуклеаризации Корейского полуострова. Зеленый свет таким поставкам дали договоренности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына о совместных усилиях по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Однако поставки препаратов, планировавшиеся на 11 января, были отложены.

План обеспечения Пхеньяна препаратами от гриппа был разработан после сообщений о том, что с конца 2017 по начало 2018 года около 150 тыс. жителей КНДР переболели гриппом.

Если лекарства будут доставлены, это будет первая поставка противовирусных препаратов в КНДР из-за рубежа с 2009 года.

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