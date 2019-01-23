МИД Индии подтвердил гибель шести граждан страны при пожаре на танкерах в Черном море

Шесть граждан Индии погибли при пожаре на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Черном море. Об этом сообщил в среду МИД Индии на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с пожаром на танкерах "Маэстро" и "Канди", возникшем 21 января в районе Керченского пролива, мы с сожалением сообщаем, что среди индийских моряков, работающих на кораблях, были жертвы. Мы [МИД Индии] приносим наши глубокие соболезнования семьям погибших", - сказано в сообщении.

Согласно информации МИД Индии, еще шесть граждан страны числятся пропавшими без вести, четверых удалось спасти. Индийское дипломатическое ведомство опубликовало имена всех моряков. Отмечается, что на каждом из танкеров находились по восемь граждан Индии.

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