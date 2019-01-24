Генсек ООН призвал к диалогу в Венесуэле

24 января 2019 13:25 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал к разрешению политического кризиса в Венесуэле путем диалога. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы пользователей Facebook, в Давосе, где принимает участие в работе Всемирного экономического форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что диалог будет возможен, что не будет эскалации в этой стране", - заявил генеральный секретарь ООН на вопрос о событиях в Венесуэле. Он призвал венесуэльских политиков к переговорам, чтобы избежать катастрофы. "Мы обеспокоены ситуацией в Венесуэле и страданиями населения этой страны", - сказал Гутерриш.

В то же время, отвечая на вопрос о действиях США и ряда других стран, признавших лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента государства, генсек ООН сказал, что суверенные правительства могут определять свои действия в отношении других стран.

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