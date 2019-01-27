В Таиланде три школьницы погибли при столкновении мотоцикла и грузовика

Три 12-летние школьницы, ехавшие на одном мотоцикле, погибли при лобовом столкновении с грузовиком в провинции Накхон Патхом в центральном Таиланде. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Bangkok Post.

Двенадцатилетние одноклассницы, местные жительницы, ехали втроем на одном мотоцикле из школы домой к одной из них делать уроки, когда на повороте шоссе мотоцикл выехал на встречную полосу и с толкнулся с грузовиком, ехавшим в обратном направлении, сообщает издание со ссылкой на местную полицию.

Водитель грузовика не успел затормозить, грузовик столкнулся с мотоциклом и потом проехал по нему колесами. Все три девочки погибли на месте, говорится в сообщении.

По таиландским законам легальный возраст для получения прав на вождение мотоцикла – 15 лет.

Таиланд занимает одно из первых мест в мире по количеству смертельных ДТП.

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