Эво Моралес выиграл праймериз в Боливии

28 января 2019 06:17 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес выиграл первичные президентские выборы от своей партии, что позволит ему баллотироваться на основных выборах главы государства в октябре, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявила на пресс-конференции глава верховного избирательного суда Мария Эухения Чоке по итогам обработки 77% протоколов.

По ее словам, Моралес и вице-президент Альваро Гарсия набрали 89,7%.

В декабре верховный суд Боливии разрешил Моралесу и Гарсии баллотироваться на первичных выборах.

В феврале 2016 года в Боливии прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы Моралесу переизбираться в четвертый раз. Противники введения изменений в конституцию набрали 51,3%, сторонников поправок оказалось немного меньше — 48,7%. Тогда Моралес заявил, что признает итоги волеизъявления граждан, однако позже охарактеризовал референдум как "победу лжи", а 28 ноября 2017 года конституционный суд Боливии разрешил действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру в четвертый раз на выборах в 2019 году.

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