В Буркина-Фасо боевики убили четырех военнослужащих

28 января 2019 21:18 (UTC+04:00)

Четверо военнослужащих правительственной армии Буркина-Фасо убиты в понедельник вооруженными боевиками на севере страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство France-Presse (AFP).

По их сведениям, радикалы атаковали военную базу в населенном пункте Нассумбу (провинция Сум). Нападавшие были хорошо вооружены. "Четыре сотрудника сил обороны и безопасности были убиты, еще четверо получили ранения", - уточнили источники агентства.

Как отмечается, военнослужащие базы вместе с пришедшими на помощь силами подкрепления дали отпор боевикам, которые отступили в направлении малийской границы. Ранее в воскресенье группа вооруженных людей атаковала населенный пункт Сикире (в той же провинции Сум), убив там 10 человек.

По оценкам наблюдателей, обстановка в ряде областей Буркина-Фасо продолжает резко обостряться прежде всего под влиянием ситуации в соседнем Мали, где вооруженные группировки экстремистов активизировали свою деятельность в северных и центральных районах.

31 декабря 2018 года в связи с ростом террористической угрозы президент Рок Марк Кристиан Каборе ввел чрезвычайное положение в восточных и северных провинциях страны. В настоящее время оно уже действует в 14 провинциях из 45.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто повергаются атакам джихадистов. Однако в последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать атаки на западе и на востоке страны, в частности, в зонах близ границы с соседними Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции, в которых участвуют военно-воздушные силы, по выявлению и ликвидации баз террористов.

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