СМИ: В Индии разбился истребитель Mirage 2000

1 февраля 2019 11:08 (UTC+04:00)

Многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000 потерпел катастрофу в пятницу утром при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Бангалуру (штат Карнатака), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство ANI, самолет упал неподалеку от испытательного аэропорта HAL.

Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, катапультировались. Один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.

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