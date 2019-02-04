В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера - 4, 16, 25, 29, 30 и 48. Бонус-число - 12", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток купил житель города Оуэн-Саунд в провинции Онтарио.

Кроме того, был разыгран и один "утешительный" приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.). Он достанется жителю города Садбери, который также находится в провинции Онтарио.

Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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