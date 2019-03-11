В Эквадоре разбился самолет с кокаином

Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник портал Comercio.

По данным правоохранителей, самолет имел иностранную регистрацию, а на борту находились два человека. Они получили ранения и были доставлены под охраной в больницу. Пока они отказываются давать показания, и властям не удалось установить даже их гражданство.

После падения самолета начался пожар, поэтому часть кокаина сгорела на месте.

Сам Эквадор почти не производит кокаин, но считается страной-транзитером запрещенного вещества из Перу и Боливии.

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