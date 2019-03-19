В Boeing принимает меры для обеспечения полной безопасности 737 MAX

В корпорации едины со своими заказчиками, международными регуляторами и властями в стремлении оказать помощь расследованию, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС отметил глава Boeing Деннис Меленберг

Корпорация Boeing предпринимает меры для обеспечения полной безопасности эксплуатации самолетов серии 737 MAX, один из которых разбился в Эфиопии. С таким заявлением выступил в понедельник генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, его обращение размещено на сайте корпорации.

"Мы едины с нашими заказчиками, международными регуляторами и властями в стремлении оказать помощь расследованию, установить факты того, что произошло, и предотвратить новые трагедии в будущем. На основе фактов о произошедшем с рейсом 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о произошедшем с рейсом 302 Ethiopian Airlines мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность самолетов серии 737 MAX", - сообщил Меленберг.

"Мы также осознаем и сожалеем о сложностях, которые приостановка эксплуатации всего флота [этих самолетов] создала заказчикам и пассажирам", - добавил гендиректор корпорации. Он подтвердил, что группа специалистов Boeing находится на месте катастрофы в Эфиопии и помогает в расследовании обстоятельств и причин катастрофы.

В минувшую среду по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

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