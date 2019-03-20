Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

20 марта 2019 05:11 (UTC+04:00)

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Предложение о назначении Ландау было получено от посольства США в Мексике в конце февраля текущего года. Правительство Мексики верит, что назначение Кристофера Ландау позволить продвинуть и укрепить двусторонние отношения уважения и обоюдного понимания", – отмечается в коммюнике МИД.

Предыдущий американский посол Роберта Джекобсон покинула Мексику еще весной 2018, проработав на этом посту с апреля 2016 года. Ее отставка произошла на фоне напряженности в отношениях двух стран из-за намерения США построить пограничную стену за счет Мексики, что вызывает неприятие официального Мехико, а также переговоров по пересмотру положений соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли.

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