Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации

Первые зачатки цивилизации появились на Земле еще до появления религий, что говорит о "скрепляющей", но не ведущей роли представлений о высокоморальных и всемогущих божествах в рождении первых государств мира. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом пишут математики и антропологи в журнале Nature.

"Мы столетиями спорим о том, что почему люди, в отличие от животных, могут объединяться в большие группы индивидов, не связанных друг с другом родственными связями. На эту роль в равной степени претендовали сельское хозяйство, войны и религия", — рассказывает Петр Турчин, советско-американский математик из университета штата Коннектикут в Сторрсе (США).

В последние несколько десятилетий антропологи уделяют большое внимание тому, какую роль играла вера в развитии человечества. Многие ученые сегодня считают, что человек биологически предрасположен к религии, так как подобные верования помогали сообществам первых людей сплачиваться.

По этой причине историки и антропологи сегодня предполагают, что появление религий и более примитивные представлений об сверхъестественном послужило "спусковым крючком" для появления пока самых крупных сообществ – государств и цивилизаций.

Их возникновение, к примеру, связывается со сверхъестественными силами тем, что вера в то, что карма или боги могут наказывать "грешников" и преступников, помогала поддерживать порядок в группах и укрепляла связи между членами их групп. Это помогало подобным группам верующим выживать и продолжать свой род, получая конкурентное преимущество над "атеистами".

В пользу этого говорит и то, что религии и связанные с ними моральные нормы появились примерно тогда же, около 13-15 тысяч лет назад, когда люди освоили земледелие и начали жить в крупных сообществах индивидов, не являющихся друг другу родственниками.

Эта гипотеза, как отмечает Турчин, породила своеобразную антропологическую проблему "курицы и яйца". Она позволяет объяснить появление и больших обществ людей, и религий, и цивилизации, но не способна показать, какой из этих общественных феноменов возник первым и послужил причиной рождения двух остальных "столпов" цивилизации.

Почти десять лет назад Турчин и его коллеги, в том числе десятки известных археологов, антропологов, социологов и историков, начали работать над решением этой загадки. Для этого они планомерно собрали и изучили всю информацию о том, как менялась религиозная, социальная и государственная структура четырех сотен очагов цивилизации, существовавших на Земле в последние десять тысяч лет.

Ученых интересовали две конкретных вещи – то время, когда "зародыши" этих политических образований становились так называемыми "мега-сообществами", сложными общественными образованиями, включавшими в себя около миллиона индивидов, и то, когда в них появлялись первые представления о сверхъестественном.

Этот анализ раскрыл несколько интересных вещей, которые ученые изначально не ожидали увидеть. Во-первых, фактически во всех этих очагах цивилизации сложные общества появились примерно за 200-500 лет до того, как внутри них появились первые зачатки организованных религий.

К примеру, высокоморальные божества появились в Древнем Египте только во время правления второй династии фараонов, через несколько сотен лет после появления первых крупных царств в долине Нила. Аналогичным образом, древнеримские божества, связанные с поддержанием устоев, возникли примерно в 500 году до нашей эры, незадолго до свержения последнего царя Рима.

Во-вторых, размеры и сложность общества сильнее всего росли за несколько сотен лет до появления религии, в то время, когда в группах будущих основателей цивилизации начинали появляться общественные ритуалы нерелигиозного характера, которые способствовали росту уровня кооперации и порядка в этих сообществах древних людей.

В свою очередь, дальнейшее усложнение структуры обществ, как показывают расчеты Турчина и его коллег, практически неизбежно приводило к появлению религий в тот момент, когда число людей в них достигало отметки в миллион. Как предполагают исследователи, это связано с тем, что нерелигиозные ритуалы, помогавшие поддерживать порядок в менее крупных группах людей, теряли эффективность и уступали свое место более эффективным верованиям.

"Наши наблюдения показывают, что вера в высокоморальных богов не была единственным или даже главным фактором в появлении и росте цивилизаций. Скорее, их рождение было связано с появлением коллективного самосознания и ритуалов, его поддерживавших. Иными словами, было важно не то, кому молились древние люди, а как они это делали", — заключают ученые.

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