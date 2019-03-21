Пакистанские силовики освободили четыре похищенных иранских военнослужащих

Силы безопасности Пакистана вызволили четверых иранских военнослужащих, похищенных ранее, сейчас их готовят к отправке на родину, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

Отмечается, что пакистанские силовики провели успешную антитеррористическую операцию "в 3-4 километрах от границы Пакистана и Афганистана" в провинции Белуджистан.

"В результате перестрелки удалось вызволить четырех иранских военнослужащих... сейчас идет процедура их передачи иранским властям", - говорится в заявлении.

По данным службы, "террористы из запрещенной организации" вместе с похищенными иранцами прибыли на территорию Пакистана из Афганистана.

В ноябре сообщалось, что силы безопасности Пакистана вызволили пять из 12 пограничников, похищенных в середине октября.

В середине октября в результате вооруженного нападения, которое было совершено в приграничном с Пакистаном районе Мирджава в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, были похищены 14 иранских силовиков. Позднее уточнялось, что количество похищенных составило 12 человек.

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