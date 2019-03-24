Ботсванец протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой (ВИДЕО)

24 марта 2019 17:32 (UTC+04:00)

Мужчина в Ботсване протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портал Eyewitness News, ссора между супругами произошла на вечеринке в честь будущего ребенка. По словам источников, мужчина грубо повел себя с женой, из-за чего гости попросили его уйти с праздника.

Как отмечается, после ухода мужчина позвонил своему другу, чтобы узнать, где именно находится его жена. Заподозрив неладное, друг попросил всех гостей покинуть дом, а через некоторое время в здание влетел самолет.

Сообщается, что в результате инцидента скончался только пилот, все остальные остались живы благодаря эвакуации.

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