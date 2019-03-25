Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

25 марта 2019 06:14 (UTC+04:00)

Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает портал Noticias24, всего в караван входят около 1,2 тысячи человек. Около двух месяцев они провели в районе приграничного мексиканского города Тапачула, чтобы направиться в итоге к американской границе через всю Мексику. По некоторым данным, среди мигрантов есть также небольшое количество граждан Кубы.

Последний подобный караван стартовал в январе, а в целом караваны центральноамериканских мигрантов начали двигаться в сторону США через Мексику осенью 2018 года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов из Центральной Америки. Власти США перебросили туда несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

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