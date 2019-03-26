Япония заявила протест Южной Корее из-за работ в районе спорных островов

26 марта 2019 10:26 (UTC+04:00)

Власти Японии направили протест Южной Корее в связи с планируемыми Сеулом исследованиями морского дна в районе спорных островов Такэсима (южнокорейское название Токто), заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, сообщает РИА Новости.

"По информации Национального океанографического исследовательского института Южной Кореи, было заявлено о тендере на проведение исследований в территориальных водах Японии в районе островов Такэсима (Токио). Это является неприемлемым в свете японской позиции по территориальной принадлежности островов Такэсима (Токто). После проверки информации мы направили решительный протест по дипломатическим каналам, и потребовали отмены этих планов", - подчеркнул Суга.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

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