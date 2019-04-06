Пакистан намерен освободить из тюрем 360 индийских граждан в качестве жеста доброй воли

Исламабад освободит в апреле 360 граждан Индии, 355 из которых - рыбаки, арестованные и осужденные за лов в пакистанских территориальных водах. Об этом сообщил прессе официальный представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы делаем это в качестве жеста доброй воли и рассчитываем, что Индия ответит на него. Пакистан освободит 360 индийских заключенных, из которых 355 - рыбаки, еще 5 - другие гражданские лица", - цитирует в субботу Фейсала телеканал NDTV.

По информации МИД Пакистана, индийцев будут отпускать несколькими группами в период с 8 по 29 апреля. Это первый такой жест после начавшегося в феврале резкого обострения отношений между двумя соседними странами.

Стороны в начале каждого года обмениваются списками задержанных граждан, по этим данным, в настоящее время в индийских тюрьмах находятся 347 пакистанских граждан, значительную часть которых также составляют рыбаки. Исламабад рассчитывает, что Нью-Дели тоже отпустит этих людей.

Береговая охрана и Индии, и Пакистана регулярно задерживает рыбаков за незаконное проникновение в сопредельные территориальные воды. Одна из главных причин этого - неопределенность морской границы между странами в Аравийском море, кроме того, рыбацкие лодки часто не имеют оборудования, которое позволяет точно определять местонахождение. При этом Исламабад и Нью-Дели периодически отпускают задержанных рыбаков.

Между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по индийским военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга. Пакистан взял в плен индийского пилота, который 1 марта был возвращен на родину.

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