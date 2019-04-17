В Египте пройдет референдум по поправкам к конституции

Общенациональный референдум по изменению конституции Египта пройдет 20-22 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на пресс-конференции в Каире глава Национальной избирательной комиссии страны Ляшин Ибрагим.

По его словам, "на территории страны референдум состоится 20, 21 и 22 апреля". "Для египтян, проживающих за рубежом, определены даты с 19 по 21 апреля". В связи с проведением волеизъявления эти дни объявлены в Египте нерабочими.

Во вторник парламент страны утвердил разработанные поправки к основному закону. Они предусматривают увеличение срока президентских полномочий с четырех до шести лет, введение должности вице-президента, восстановление верхней палаты законодательного органа страны, введение квот для женщин, рабочих и крестьян, молодежи, христиан и людей с ограниченными возможностями на представительство в парламенте, а также вносят изменения в некоторые статьи о судебных органах власти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.