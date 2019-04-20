Число жертв в результате стрельбы около ночного клуба в Мельбурне увеличилось до двух

20 апреля 2019 06:25 (UTC+04:00)

Еще один пострадавший в результате стрельбы у ночного клуба Love Machine в Мельбурне 14 апреля умер в госпитале. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила полиция штата.

"Второй человек, пострадавший в результате стрельбы в Праране в воскресенье (14 апреля), 28 летний мужчина, скончался в больнице ночью <…> Детективы отдела убийств продолжают расследовать обстоятельства инцидента", - указано в заявлении правоохранителей.

По данным полиции, в ходе инцидента с применением огнестрельного оружия пострадали шесть человек. Один из них - 37-летний охранник клуба Аарон Халид Османи - от полученных ранений умер в тот же день. Еще трое - мужчины в возрасте 28 и 26 лет и 20-летняя женщина - были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Два человека получили травмы, не представлявшие угрозы для жизни, и, получив медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации отказались.

Полиция штата Виктория ведет расследование случившегося. Предположительно, преступник скрылся с места преступления на черном внедорожнике Porsche, который позднее был найден сгоревшим. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию о местонахождении стрелка.

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