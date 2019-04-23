В Алжире уже 32 кандидата изъявили желание принять участие в президентских выборах

23 апреля 2019 06:07 (UTC+04:00)

Более 30 кандидатов в Алжире уже изъявили желание принять участие в президентских выборах, которые должны состояться 4 июля текущего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник информационное агентство Algeria Press Service.

Как отмечается, в министерство внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории страны подано к настоящему моменту 32 письма о намерении от соискателей, желающих оказаться в числе претендентов на высший пост.

По информации ведомства, все 32 человека, направивших письма в МВД, являются независимыми кандидатами.

До избрания нового главы государства страну возглавляет временный президент 77-летний Абделькадер Бенсалех. При этом он, согласно законодательству, не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах.

В понедельник, 22 апреля, во Дворце наций в столице Алжира стартовал первый раунд общенациональной консультационной встречи, посвященной анализу текущей политической ситуации в стране и подготовке к президентским выборам. Инициатором мероприятия, прошедшего за закрытыми дверями под председательством Бенсалеха, выступает администрация главы государства.

Одной из главных целей встречи было обсуждение механизма формирования независимого национального органа, который займется подготовкой и проведением выборов. Во Дворце наций собрались руководители ряда политических партий, представители гражданского общества, а также юристы и специалисты по конституционному праву. При этом оппозиция почти в полном составе бойкотировала встречу.

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