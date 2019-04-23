На Марсе зафиксировали землетрясение

Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении на сайте агентства сообщается, что 6 апреля сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

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