На Марсе зафиксировали землетрясение

23 апреля 2019 22:01 (UTC+04:00)

Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении на сайте агентства сообщается, что 6 апреля сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

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