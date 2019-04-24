Опубликован список сопровождающих Ким Чен Ына лиц в поездке в Россию

24 апреля 2019 03:17 (UTC+04:00)

В КНДР опубликован список главных сопровождающих лидера страны Ким Чен Ына лиц в поездке в РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын отбыл поездом в Россию, его сопровождают заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Пхён Хэ и О Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо, начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, первый заместитель главы МИД Цой Сон Хи и другие официальные лица из ЦК партии и Госсовета КНДР.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, это будет их первая встреча.

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