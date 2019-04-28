Президент ЮАР призвал искоренить расизм в стране

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал искоренить в стране расизм и ксенофобию, проявления которых сохранились спустя 25 лет после ликвидации режима апартеида. С такими словами он выступил на стадионе в городе Маканда провинции Восточный Кейп по случаю празднования юбилейной годовщины проведения первых всеобщих выборов в 1994 году. Речь главы государства транслировала государственная телекомпания SABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на прогресс, которого мы достигли, нам все еще приходится сталкиваться с коварными попытками подорвать единство нашей нации посредством расистских акций и атак против иностранцев, а также публичными демонстрациями старого южноафриканского флага", - сказал Рамафоса.

Защита свободы и конституционного строя на нынешнем этапе, по словам президента, требует от граждан сказать "нет" любым проявлениям ксенофобии и насилия, в том числе против мигрантов и беженцев, которые часто страдают от преступлений, совершаемых на почве ненависти. "Жертвы, понесенные нашими предками, слишком велики, а та цена, что им пришлось заплатить, слишком высока, чтобы теперь мы могли допустить растворение наших достижений в нетерпимости", - добавил глава государства.

Рамафоса подчеркнул, что свобода, которую завоевал 25 лет назад южноафриканский народ, остается неполной, пока в стране не будет ликвидировано глубокое социальное неравенство между расовыми и другими группами населения, доставшееся в наследство от апартеида. "Все еще велик разрыв между богатыми и бедными, между городскими жителями и сельскими, между мужчинами и женщинами, между теми, у кого есть работа, и безработными, между теми, кто владеет землей, и теми, кто был ее лишен", - признал политик.

Политика апартеида, предполагавшая раздельное проживание и наделение различными наборами прав и обязанностей жителей ЮАР (до 1961 года - Южно-Африканского Союза) в зависимости от цвета кожи, осуществлялась правительством Национальной партии, находившейся у власти с 1948 по 1994 год. Господствующее положение в государственном управлении и армии в это время занимали африканеры - потомки колонистов из Нидерландов, Франции, Германии и некоторых других стран континентальной Европы. Темнокожие южноафриканцы, составляющие наибольшую по численности расовую группу, подвергались самой жесткой дискриминации и эксплуатации.

Демократические реформы, итогом которых стали первые в истории ЮАР свободные выборы, были начаты после прихода к власти в 1989 году последнего белого президента этой страны Фредерика Виллема де Клерка. Победу по итогам голосования, состоявшегося в апреле 1994 года, одержал "Африканский национальный конгресс", а его лидер Нельсон Мандела, 27 лет проведший в тюремном заключении, стал первым всенародно избранным главой государства.

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