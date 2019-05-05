В Мексике убили четырех служащих сил безопасности, сообщают СМИ

Не менее четырех служащих федеральных сил безопасности убиты в результате нападений в Мексике, сообщает в субботу портал Universal, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Боестолкновения произошли в штатах Веракрус и Пуэбла. В первом случае погибли трое сотрудников федеральных сил, на которых преступники напали в печально известном городе Минатитлан. Именно там в конце апреля бандиты расстреляли находящихся на празднике 13 человек, включая младенца. В пятницу стало известно о задержании предполагаемого организатора этого нападения – действующего сотрудника нефтяной компании Pemex и по совместительству местного наркоторговца.

В штате Пуэбла так называемые уачиколерос (похитители топлива из трубопроводов) напали на подразделение морской пехоты. В итоге один морской пехотинец был убит, трое получили ранения, сообщило министерство военно-морского флота Мексики.

По данным ведомства, нападавшие значительно превосходили числом военных и использовали огнестрельное оружие. Нападение произошло во время патрулирования морпехами участка трубопровода Туспан-Аскапотсалько.

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