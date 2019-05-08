Южная Корея может оказать КНДР продовольственную помощь

8 мая 2019 08:23 (UTC+04:00)

Республика Корея в сотрудничестве с международным сообществом рассмотрит вопрос об оказании КНДР гуманитарной помощи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель Министерства объединения.

Он напомнил, что по данным ООН, КНДР испытывает серьезный дефицит продовольствия, вызванный прошлогодними неурожаями.

"С гуманитарной точки зрения мы крайне обеспокоены описанной международными организациями ситуацией в Северной Корее", - отметил представитель министерства. По его словам, соответствующие ведомства Республики Корея проведут консультации и будут "тесно работать с международным сообществом" для решения этой проблемы.

Он напомнил, что во вторник вечером между лидерами США и Республики Корея состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент США Дональд Трамп поддержал план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи КНДР.

Лидеры США и Южной Кореи обсудили недавний доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, согласно которому более 10 млн человек из 25-миллионного населения КНДР (около 40%) сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов. Без гуманитарной помощи миллионам людей в КНДР может грозить голод, заявил официальный представитель ВПП ООН Эрве Верхузел.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спецпредставитель США по КНДР посетит на этой неделе Южную Корею
В мире 09:15
Южнокорейский министр объединения отправился в КНДР
Другие страны 07:44
Samsung и Узбекистан подписали соглашение о модернизации почтовой инфраструктуры
Бизнес 7 мая 19:07
В Узбекистане построят завод мощностью в 10 тысяч электромобилей в год
Бизнес 7 мая 13:03
Узбекистан намерен найти подрядчика для модернизации Бухарского НПЗ
Энергетика 7 мая 11:56
Рейтинг Трампа достиг самого высокого уровня за все его президентство
В мире 7 мая 11:44
Лента новостей
Кыргызстан возьмет кредит у Саудовского фонда развития для развития систем водоснабжения в селах
Центральная Азия 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 мая
Финансы 09:33
В Баку в кафе произошел пожар
Происшествия 09:23
Азербайджан может наладить производство вагонов метро
Экономика 09:21
Спецпредставитель США по КНДР посетит на этой неделе Южную Корею
В мире 09:15
В Азербайджане предлагается применение квоты для представления женщин в выборных органах
Общество 09:13
Пожар в жилом здании в Астаре, 20 человек эвакуированы
Происшествия 08:58
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Россия 08:40
Определено число туристов, которые никогда не оставляют отзывы о поездках
В мире 08:37