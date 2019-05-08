Бразильский этап "Формулы-1" будет перенесен в Рио-де-Жанейро в 2020 году

8 мая 2019 23:03 (UTC+04:00)

Бразильский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет перенесен из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду президент страны Жаир Болсонару, которого цитирует портал Terra.

"Руководство "Формулы-1" приняло решение сохранить этап Гран-при Бразилии. Однако [проведение соревнований на автодроме в] Сан-Паулу ввиду имеющейся задолженности и государственного участия признано нецелесообразным. Новый автодром будет построен за 6-7 месяцев, так что в следующем году соревнования пройдут в Рио-де-Жанейро", - сказал глава государства.

Как уточняет Terra, данное заявление Болсонару сделал после церемонии подписания с руководством штата и города соглашения о передаче им находящегося в собственности федерального правительства земельного участка для строительства спортивного объекта. По его словам, возведение трассы будет полностью профинансировано из внебюджетных источников.

Ранее письма с предложением о возвращении после более чем тридцатилетнего перерыва этапа "Формулы-1" в Рио-де-Жанейро были направлены властям коммерческим директором соревнований Шоном Братчесом. Интерес к проведению здесь гонок помимо компании - оператора состязаний Liberty Media проявляет также испанская Dorna Sports, организатор чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

В настоящее время Гран-при Бразилии проводится на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу. В последний раз этап в Рио-де-Жанейро прошел в 1989 году на автодроме "Жакарепагуа", на месте которого сейчас расположен Олимпийский парк.

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