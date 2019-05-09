Toyota и Panasonic совместно займутся развитием сетевых технологий

9 мая 2019 08:27 (UTC+04:00)

Японский автоконцерн Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое будет заниматься развитием современных сетевых технологий для автомобилей, жилых домов и городского планирования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что совместное предприятие будет заниматься созданием современных электромобилей, беспилотных транспортных средств, умных домов, а также развитием технологий сетевой связи, которая будет использоваться в их новой продукции.

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