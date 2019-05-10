Самый богатый человек Индии купил британскую сеть магазинов игрушек Hamleys

10 мая 2019 21:26 (UTC+04:00)

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани, состояние которого оценивается в $44,5 млрд, приобрел британскую сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщила в пятницу газета Financial Times, стоимость сделки оценивается в £68 млн ($88,5 млн).

Hamleys, основанный в 1760 году в Лондоне предпринимателем из Корнуолла Уильямом Хэмли, позиционирует себя как старейший в мире магазин игрушек. Головной магазин сети, открывшийся в 1881 году на Риджент-стрит - одной из главных торговых улиц британской столицы, - занимает семь этажей и является городской достопримечательностью.

В настоящий момент сеть Hamleys насчитывает больше полутора сотен магазинов в 18 странах, в том числе в России. 30 из них находятся в собственности компании, а остальные работают на условиях франшизы. Принадлежащий Амбари холдинг Reliance среди прочего управляет без малого сотней магазинов, торгующих в Индии под брендом Hamleys. В Reliance намерены расширять присутствие узнаваемой торговой марки на мировом рынке розничной торговли.

С 2003 года сеть Hamleys переходила из рук в руки четыре раза. В 2015 году ее приобрела за £100 млн ($130 млн по текущему курсу) китайская компания C Banner, для которой данная инвестиция оказалась неудачной. Несмотря на то, что продажи Hamleys растут, в 2017 году сеть отчиталась об убытках в размере £8,6 млн ($11,2 млн), объяснив потери усилением конкуренции в британском секторе розничной торговли, ростом издержек и невыгодным курсом валют. В начале года C Banner списала связанные с приобретением Hamleys убытки на $49 млн.

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