Венесуэла открыла границу с Бразилией

10 мая 2019 21:26 (UTC+04:00)

Власти Венесуэлы приняли решение вновь открыть сухопутную границу с Бразилией сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в пятницу в эфире государственного телевидения объявил вице-президент Боливарианской Республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.

"Президент [Николас] Мадуро объявляет международному сообществу о решении вновь открыть сухопутную границу с Бразилией с сегодняшнего дня", - сказал он.

Вице-президент также отметил, что с сегодняшнего дня вновь будет открыта морская и воздушная граница с островом Аруба. "Граница с Колумбией, островами Кюрасао и Бонайре не будет открыта до тех пор, пока не прекратятся враждебные призывы и помощь военизированным группировкам с целью нападения на венесуэльский народ и государственные институты", - добавил он.

В конце февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.

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