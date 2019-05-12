Япония призвала КНР и Южную Корею снять продуктовое эмбарго, введенное из-за аварии на АЭС

12 мая 2019 07:20 (UTC+04:00)

Япония призывает Китай и Южную Корею к скорейшему снятию продуктового эмбарго, введенного этими государствами в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима-1". Такую позицию высказал министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава в ходе отдельных двусторонних переговоров с китайским и южнокорейским коллегами, состоявшихся на полях встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) в Ниигате, сообщили ТАСС в японском ведомстве, передает Trend.

В частности, глава японского сельскохозяйственного ведомства призвал своего коллегу из КНР "опираться на научные факты" и как можно скорее снять запрет на ввоз продукции из префектуры Фукусима и прилегающих к ней префектур. На встрече с южнокорейским министром Ёсикава подчеркнул, что "снятие продуктового эмбарго является важным для восстановления регионов, пострадавших от стихийного бедствия" 2011 года, когда на северо-восточную часть Японии обрушились мощные землетрясение и цунами.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие страны ввели ограничения на импорт продукции из Японии. За годы, прошедшие с момента трагедии, большинство ограничений было снято, однако Китай и Южная Корея занимают наиболее жесткую позицию в этом вопросе. Введенное ими в 2011 году продуктовое эмбарго действует практически в полном объеме. В частности, китайская сторона до сих пор запрещает импорт продуктов питания из 10 японских префектур (всего в стране их насчитывается 47).

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану, полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Другие страны 11 мая 13:02
Туркменистан утвердил свой состав экономического межправкомитета с Японией
Туркменистан 11 мая 09:37
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Другие страны 11 мая 05:29
В Японии автобус упал с 10-метровой высоты
В мире 10 мая 16:15
Правительство Великобритании надеется, что США и КНР смогут избежать обострения отношений
В мире 10 мая 15:32
Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет
В мире 10 мая 14:43
Лента новостей
В Литве началось голосование на президентских выборах
Европа 08:30
Вторая репетиция представителя Азербайджана на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 08:20
Сколько предпринимателей в Азербайджане получили доступ к экспорту в США и другие страны?
Бизнес 08:16
Преемница Меркель не планирует занимать пост канцлера Германии до 2021 года
Европа 06:26
Цукерберг высказался против разделения Facebook
США 05:49
Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку
США 04:41
Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики
США 03:13
СМИ: умер кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Европа 02:43
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Другие страны 02:38