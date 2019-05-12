Япония призвала КНР и Южную Корею снять продуктовое эмбарго, введенное из-за аварии на АЭС

Япония призывает Китай и Южную Корею к скорейшему снятию продуктового эмбарго, введенного этими государствами в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима-1". Такую позицию высказал министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава в ходе отдельных двусторонних переговоров с китайским и южнокорейским коллегами, состоявшихся на полях встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) в Ниигате, сообщили ТАСС в японском ведомстве, передает Trend.

В частности, глава японского сельскохозяйственного ведомства призвал своего коллегу из КНР "опираться на научные факты" и как можно скорее снять запрет на ввоз продукции из префектуры Фукусима и прилегающих к ней префектур. На встрече с южнокорейским министром Ёсикава подчеркнул, что "снятие продуктового эмбарго является важным для восстановления регионов, пострадавших от стихийного бедствия" 2011 года, когда на северо-восточную часть Японии обрушились мощные землетрясение и цунами.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие страны ввели ограничения на импорт продукции из Японии. За годы, прошедшие с момента трагедии, большинство ограничений было снято, однако Китай и Южная Корея занимают наиболее жесткую позицию в этом вопросе. Введенное ими в 2011 году продуктовое эмбарго действует практически в полном объеме. В частности, китайская сторона до сих пор запрещает импорт продуктов питания из 10 японских префектур (всего в стране их насчитывается 47).

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану, полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.

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