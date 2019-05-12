Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов

12 мая 2019 11:11 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление полицейского управления страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, арестованный 60-летний Мухаммед Алияр, получивший теологическое образование в Саудовской Аравии, имел прямые контакты с главным подозреваемым в организации недавних терактов Захраном Хашимом. Алияр является основателем и руководителем Центра исламского вероучения, который курирует мечеть, исламскую школу и библиотеку в городе Каттанкуду, откуда родом Захран Хашим.

По данным полиции, Алияр принимал непосредственное участие в переводе финансовых средств для деятельности группировки Хашима. Кроме того, он был вовлечен в подготовку террористов-смертников, совершивших атаки в ланкийских христианских храмах и гостиницах.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, погибли около 250 человек.

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