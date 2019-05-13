В Аргентине сообщили о минировании президентского дворца и палаты депутатов

Аргентинская полиция получила звонки о возможных бомбах в Каса Росада (президентском дворце) и в палате депутатов, сообщает телеканал TN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время на месте находятся специалисты по обезвреживанию взрывчатки. Член палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Карлос Гастон Рома сообщил РИА Новости, что здание, где располагается палата, эвакуировано.

Ранее в понедельник мужчина с пистолетом пытался добиться встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри, но его задержала охрана президентского дворца.

Это далеко не первая угроза взрыва в общественных местах за последний месяц. Неизвестные уже несколько раз "минировали" железнодорожные станции. Все угрозы оказались ложными.

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