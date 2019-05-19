У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 14.56 по времени UTC (17.56 мск).

Эпицентр располагался в 168 километрах к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров. Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в 14.27 по времени UTC (17.27 мск) у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 174 километрах к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.

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