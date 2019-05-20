В Чаде более 20 человек погибли в результате межэтнических столкновений

Жертвами межэтнических столкновений на востоке Чада стали как минимум 22 человека, еще 28 получили ранения, пишет местная газета Wihda со ссылкой на медицинские источники. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, столкновения происходили в воскресенье в трех населенных пунктах провинции Сила.

Сообщается, что участниками конфликта стали представители коренного населения и арабских племен.

Для восстановления мира в регион были направлены подразделения армии Чада на 10 автомобилях.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в соседней провинции Ваддай в результате нападения на деревню вооруженных людей погибли 13 человек.

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