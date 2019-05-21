Джоко Видодо одержал победу на выборах президента Индонезии

21 мая 2019 03:45 (UTC+04:00)

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших в стране выборах и останется главой государства на второй срок. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на заявление главы индонезийской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, по итогам проверки всех бюллетеней Видодо набрал 55,5% голосов избирателей. Его единственный соперник - оппозиционный кандидат Прабово Субианто - заручился поддержкой 44,5% избирателей.

Еще до оглашения результатов Субианто потребовал провести независимую проверку состоявшихся выборов. По оценкам его команды, различные нарушения избирательного процесса были зафиксированы как минимум на 73 тыс. участках, приглашения прийти на выборы не получили около 6,7 млн имеющих право голоса.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Граждане выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.

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