В машине в мексиканском штате обнаружили пять сгоревших тел

25 мая 2019 02:28 (UTC+04:00)

Сожженные тела пяти человек были найдены в пятницу властями в салоне сгоревшего автомобиля в мексиканском штате Мичоакан, сообщает портал Excelsior, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Огонь заметили водители, ехавшие под дороге между городами Уруапан и Лос-Рейес. На место прибыли полиция и военные, которые обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и еще два – в салоне.

Сгоревшая машина была найдена недалеко от места, где в среду произошло столкновение двух противоборствующих преступных группировок. В нем были убиты десять человек, еще трое получили ранения.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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