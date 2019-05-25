Власти в Индии проверяют все учебные центры после гибели при пожаре не менее 19 подростков

Власти индийского штата Гуджарат объявили срочную проверку всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов, а также других общественных зданий после пожара в Сурате, ставшего причиной гибели, по разным оценкам, от 19 до 20 подростков. Об этом сообщил прессе главный министр Гуджарата Виджай Рупани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я попросил, чтобы официальные лица провели аудит пожарной безопасности всех школ, колледжей, больниц, торговых центров и других коммерческих зданий. Мы проверим, есть ли у них всех надлежащее противопожарное оборудование", - цитирует в субботу Рупани агентство PTI.

Ранее сообщалось о 20 погибших, однако в субботу утром власти сообщили, что число жертв 19. При этом состояние нескольких пострадавших тяжелое. По информации газеты The Times of India, в числе погибших 16 девочек.

Газета также отметила со ссылкой на источники, что владельцы коммерческого комплекса "Такшашила", в котором произошел пожар, незаконно пристроили несколько этажей, которые не отвечали противопожарным требованиям.

Пожар вспыхнул в пятницу в Сурате в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались школьники-учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. По свидетельству очевидцев, люди прыгали из окон. Как указывает телеканал, в здании не было пожарной лестницы. По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.

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