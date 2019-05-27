Абэ подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

27 мая 2019 12:06 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность провести двустороннюю встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В ходе этой встречи мы обсудили Северную Корею. Наши позиции по Северной Корее полностью совпадают. Я готов провести личную встречу с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, чтобы окончательно решить проблему похищенных японских граждан", сказал он.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены кремированные останки, подлинность которых японские власти оспорили. В Токио убеждены, что в КНДР еще находятся похищенные японцы. Этот вопрос во многом препятствует диалогу между двумя странами, которые не имеют дипломатических отношений и прямого транспортного сообщения.

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