МИД Филиппин: Канада может скоро вывезти спровоцировавший конфликт мусор

27 мая 2019 17:55 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что Канада в полной мере сотрудничает с Филиппинами в вопросе скорейшего вывоза мусора, который вызывал конфликт между двумя странами, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Соответствующее сообщение глава филиппинского внешнеполитического ведомства разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Они канадцы в полной мере сотрудничают, чтобы в ближайшее время вывезти мусор", - отметил министр. Он также подчеркнул, что канадский мусор в страну "доставили граждане Филиппин, которые продолжают ввозить отходы из других стран".

16 мая Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона вовремя не вывезла 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых.

Как отметили в МИД Филиппин, Оттаве было дано время до 15 мая на вывоз мусора, но данные сроки не были соблюдены. МИД Канады выразил сожаление в связи с решением Манилы и пообещал забрать контейнеры с Филиппин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Около 60 человек пострадали в ДТП с автобусом на Филиппинах
Другие страны 08:57
Около 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар на западе Канады
Другие страны 06:15
Бельгийский фонд финансирует создание агропромышленного комплекса в Узбекистане
Бизнес 25 мая 14:58
Канада подала в ООН заявку для определения границ своего шельфа в Арктике
В мире 24 мая 11:46
Доставка мусора с Филиппин в Канаду обойдется Оттаве в $850 тыс.
Другие страны 23 мая 01:19
Трамп заявил, что Конгресс должен ратифицировать новый договор NAFTA
США 22 мая 08:00
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Более 260 миллиардов долларов инвестиций служат развитию нашей страны, народа
Политика 18:29
Когда 5 G придет в Азербайджан
Экономика 18:19
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем уделять большое внимание социальной сфере
Политика 18:19
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 18:19
Финрегулятор Азербайджана предупредил граждан, не забравших карты в связи с компенсациями по проблемным кредитам
Бизнес 18:08
Президент Ильхам Алиев: За большинством нападок против нас стоит армянское лобби и союзничающие с ним некоторые местные, называющие себя оппозицией, группировки
Политика 18:03
Между Азербайджаном и Пакистаном откроется прямой авиарейс
Бизнес 18:00
В Баку отметили День славянской письменности и культуры (ФОТО)
Социум 17:58
Азербайджан и Грузия договорились об упрощении пограничного режима в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку
Общество 17:52