Верховный суд Украины отклонил первый иск к Зеленскому из-за роспуска Рады

27 мая 2019 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании недействительным его указа о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Суд пришел к выводу, что проверка всех правовых актов Рады и президента на предмет соответствия Конституции относится к полномочиям Конституционного суда, говорится в определении Верховного суда.

В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Он утверждал, что назначение внеочередных выборов на 21 июля тоже нарушает его избирательные права, а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Иск был подан физическим лицом 23 мая, когда указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.

В тот же день в Верховном суде сообщили, что к ним поступило второе исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа.

24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии основному закону указа президента.

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