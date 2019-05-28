На севере Японии зафиксирована рекордная жара

28 мая 2019 03:13 (UTC+04:00)

В Хоккайдо, самой северной префектуре Японии, температура воздуха достигла 39 градусов по Цельсию, это рекордный показатель для мая за всю историю наблюдений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает News On Japan.

Метеорологи считают, что жара обусловлена ранним появлением теплого воздушного потока. Обычно, он приходил на эту территорию только в августе.

В других частях страны температура поднималась до 35 градусов, а в Токио дошла до отметки 32,6, что также стало рекордом.

Власти советуют местным жителям и туристам принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить теплового удара.

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