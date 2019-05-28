Саакашвили вернется в Украину 29 мая

28 мая 2019 18:50 (UTC+04:00)

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в среду вернется в Украину, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.

"Завтра я вернусь на Украину", - заявил Саакашвили во вторник в эфире телеканала "Наш".
Саакашвили добавил, что у него нет политических амбиций. При этом экс-президент не уточнил, говорил он об Украине или в целом.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

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