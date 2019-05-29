Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Частный иск против Джонсона – одного из "лиц" кампании за Brexit и нынешнего кандидата в премьеры страны был подан бизнесменом Маркусом Боллом. Он утверждает, что Джонсон манипулировал фактами и обманывал общественность, утверждая, что после выхода из ЕС Великобритания получит доступ к 350 миллионам фунтов стерлингов в неделю, которые раньше якобы уходили в ЕС. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не выплачивала ЕС 350 миллионов фунтов в неделю. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд.

"Изучив все факторы, имеющие отношение к делу, я считаю, что следует одобрить прошение, и дело затем будет отправлено в королевский суд для суда", - заявила судья Коулман в письменном постановлении.

Она пояснила, что Джонсон должен будет явиться в суд на предварительные слушания.

Адвокаты Джонсона категорически отрицают его вину.

Между тем, еще в сентябре 2017 года на заявления Джонсона ответил глава Управления статистики сэр Дэвид Норгроув. Норгроув заявил, что, говоря о 350 миллионах фунтов стерлингов в неделю, Джонсон путает общую сумму долевого взноса и чистый валовый доход. Кроме того, по словам Норгроува, Джонсон, говоря об экономии этих средств, подает это таким образом, как будто средства, выплачиваемые Великобритании Евросоюзом, в том числе на поддержку исследований в области сельского хозяйства и научных разработок, не будут после Brexit выделяться британским правительством. "Очевидно, что налицо злоупотребление официальной статистикой", - подытожил тогда Норгроув.

Сейчас Джонсон является фаворитом в борьбе за лидерство в Консервативной партии и за премьерское кресло. Нынешняя премьер Тереза Мэй официально покинет пост главы консерваторов 7 июня.

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