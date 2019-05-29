Помпео заявил, что Трамп считает Huawei инструментом китайских властей

29 мая 2019 16:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что основная угроза для Соединенных Штатов от китайской компании Huawei исходит из ее тесных связей с правительством КНР. Об этом американский госсекретарь Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox Business, опубликованном в среду, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Huawei - это инструмент китайского правительства. Они тесно связаны", - сказал Помпео. "Эта тесная связь существует в том, как работает их политическая экономика. В США это происходит совсем по другому. И это та угроза, которую президент Трамп видит в Huawei", - добавил он.

"Наши компании сотрудничают с правительством Соединенных Штатов, иными словами, они исполняют наши законы. Но ни один президент напрямую не указывает американской частной компании. Это существенно отличается [от ситуации] в Китае", - отметил Помпео.

На прошлой неделе Помпео в интервью информационной сети One America News Network заявил о том, что американские власти добиваются защиты национальных телекоммуникационных сетей и не позволят проникать в них системам, связанными с Коммунистической партией Китая. Речь, в частности, шла о корпорации Huawei. МИД КНР назвал специально распространяемыми слухами заявление о связи компании с партией.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

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